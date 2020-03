Coronavírus: China vai partilhar informações sobre infetados assintomáticos

A China vai começar a divulgar informações sobre os infetados pelo novo coronavírus que não mostram quaisquer sintomas a partir desta quarta-feira, indicou um oficial de saúde do país à Reuters. Estes ficarão de quaren

O país registou menos de mil novos casos durante a última semana, depois de terem sido confirmados mais de 81 mil entre meados de janeiro e meados de março. Com as infeções locais a deixarem de existir, o desafio da Covid-19 na China vem agora de fora, através dos turistas que estão agora a voltar a casa e que poderão reavivar cadeias de transmissão.

Também por isso, a partir do dia 1 de abril , a Comissão Nacional de Saúde irá incluir no seu relatório diário os detalhes de cada caso, com cada contato próximo de um novo infetado a ficar sob observação médica por 14 dias.

Até esta segunda-feira, foram registados 1.541 pacientes assintomáticos em toda a China - 205 destes casos vindo do estrangeiro. Os 48 novos infetados, e um morto, na China continental constituíram uma subida em relação ao dia anterior.

A China regista, neste momento, 82.278 casos, tendo sido ultrapassada esta terça-feira por França e EUA quanto às mortes por Covid-19, com 3.309 neste momento.