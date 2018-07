Um grave crise ambiental e urbana afecta a Índia e tem no rio Yamuna, na capital Nova Deli, um dos seus casos mais preocupantes. A cidade, habitada por mais de 20 milhões de pessoas, é uma das mais poluídas do mundo e este afluente do rio Ganges é considerado o curso de água mais poluído do mundo.

O Yamuna tem cerca de 1.400 quilómetros de comprimento – mais do que a distância de Portugal Continental de norte a sul duas vezes – e é um dos principais rios do norte da Índia.

De acordo com o arquitecto Iñaki Alday em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, o Yamuna é "100% constituído por matéria fecal e não tem qualquer vestígio de oxigénio, não conseguindo por isso suportar qualquer tipo de vida, seja aquática ou vegetal".

Por isso, sabendo da situação ambiental que a capital indiana atravessa, o arquitecto decidiu, juntamente com Pankaj Vir Gupta, também arquitecto, reabilitar o rio. O "Projecto Rio Yamuna" é o maior em termos urbanos que a Índia já viu e tem como objectivo recuperar a vida à volta do rio para que este possa recuperar.

Em Nova Deli, o Yamuna tem uma papel central no dia-a-dia de milhões de pessoas. "É lá que as pessoas tomavam banho, realizavam práticas espirituais, queimavam mortos.. E há 30 ou 40 anos que o rio está completamente inacessível", explicou Alday. A causa da poluição não é a água em si, mas a falta de infra-estruturas e equipamentos que permitam uma higiene cuidada da população e dos rios à sua volta.

Uma das soluções passa por aumentar a organização das agências responsáveis por tomarem decisões sobre o que fazer sobre o Yamuna. "Estamos a pensar em diferentes projectos para recuperar as casas na área e instalar equipamentos básicos, sendo que já há bancos interessados em financiar", referiu Alday.

Os investigadores querem também avançar com a limpeza dos rios, das estações de tratamento de águas e de uma nova instalação de sistemas de gestão de resíduos e vedação dos aterros.