A primeira vez que os operacionais do KGB abordaram Hans Adolf Baumgarten, o diplomata austríaco recusou qualquer hipótese de colaboração com esta secreta soviética. Ainda que o dinheiro oferecido fosse bem-vindo, "não me é indiferente quem me paga... eu respeito o vosso país, mas não é aquele que eu amo", disse-lhes.Estas palavras poderiam ter encerrado o capítulo Baumgarten nos ficheiros soviéticos, mas um major do KGB leu a mensagem de outra forma: o diplomata estava disponível para ser pago em troca de informações do Ministério dos Assuntos Exteriores. Mas só cederia esses dados a um país que lhe dizia muito. E se um operacional do KGB se fizesse passar por membro da secreta desse país que estava no coração de Baumgarten? A história (e o que sucedeu a partir daí) é contada no manual de recrutamento de ocidentais, escrito em 1965, e agora revelado pela primeira vez.