Colecção de 11 Ferrari abandonados encontrada no Texas

Uma colecção de 11 modelos clássicos da Ferrari foi encontrada, ao abandono, num descampado em Lakeway, no Texas (EUA). A história, partilhada no "Ferrarichat", dá conta de que este conjunto esteve para venda em 2015.

O dono, que apenas tentou vender o lote por inteiro, terá falecido em 2017 e desde então a família colocou esta colecção novamente à venda, com a diferença de que agora está disposta a vender os automóveis em separado.

Entre este conjunto de 11 automóveis encontramos modelos tão icónicos quanto o Ferrari Testarossa, o Ferrari Mondial (e Mondial Spyder) ou o 308 GTS Spyder.

Olhando para as imagens partilhadas no "Ferrarichat" é possível perceber que a colecção não está em particular bom estado.