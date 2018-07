Autoridades do Laos já enviaram barcos para resgatar as vítimas. Equipas de resgate pedem medicamentos, água e comida.

Cem pessoas estão desaparecidas depois do colapso de uma barragem hidro-eléctrica na província de Attapu, no Laos.



A Agência Noticiosa do Laos revelou que "várias vidas humanas" foram perdidas e que centenas de pessoas estão desaparecidas.



Mais de 6.600 pessoas perderam as suas casas devido às inundações repentinas.



Não há ainda explicações para o colapso da barragem.



As equipas de resgate estão a pedir a órgãos do governo que sejam enviados artigos de vestuário, comida, água potável e medicamentos.