A Coca-Cola revelou que está a preparar-se para entrar no mercado de bebidas com infusões de canábis. O anúncio veio no seguimento das notícias sobre a empresa de refrigerantes estar em negociações com a companhia Aurora Cannabis, uma produtora canadiana de marijuana.

O objectivo será usar o cannabidiol, componente activo não-psíquico - ou seja, que não provoca efeitos psíquicos - da marijuana, como ingrediente. Apesar de não ter sido anunciado formalmente que a empresa ia investir, as acções da Aurora Cannabis subiram 17% na bolsa de valores de Toronto.



O interesse da Coca-Cola nesta indústria surge numa altura em que o Canadá está prestes a legalizar a canábis para fins recreativos, depois de vários anos a permitir o cultivo da planta para fins medicinais.

Citada no jornal inglês Independent, na segunda-feira, dia 17 de Setembro, fonte da Coca-Cola afirmou: "Nós não temos interesse na marijuana ou na canábis. Estamos atentos ao crescimento do cannabidiol como um ingrediente das bebidas de bem-estar em todo o mundo. Este mercado está a evoluir rapidamente."