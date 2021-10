Chuvas ciclónicas deixam Sicília inundada

Uma forte chuva ciclónica abateu-se sobre a Sicília desde terça-feira, com os meteorologistas a preverem que hoje e amanhã as condições ainda se agravem mais. As lojas e escolas estão fechadas e, pelo menos, duas pessoas morreram devido às inundações.



Um dos voluntários que está a ajudar os bombeiros contou à Reuters que o corpo de um homem foi encontrado debaixo de um carro, durante as chuvas torrenciais que caíram na cidade de Gravina, a norte de Catânia, uma das principais cidade da ilha italiana.



Na segunda-feira foi confirmada a morte de um homem de 67 anos, depois do seu carro ter sido arrastado pela lama e pela subida das águas. A sua mulher ainda está desaparecida.