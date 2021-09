Catorze mortos no primeiro alerta de sempre de cheias em Nova Iorque

O saldo ainda é provisório, mas para já, registam-se 14 mortos, à passagem das chuvas fortes que ainda se devem ao furacão Ida à região de Nova Iorque. Esta foi a primeira vez que o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu um alerta de emergência para cheias na cidade de Nova Iorque.



As vítimas mortais resultaram da inundação rápida de caves habitadas em Nova Iorque, Nova Jérsia e Pensilvânia. As linhas do metro também ficaram inundadas, tal como as ruas de Manhattan, Brooklyn e Nova Jérsia.



Segundo a polícia de Nova Iorque, oito pessoas morreram quando as caves onde viviam ficaram subitamente inundadas. Os corpos de outras cinco pessoas foram encontradas num apartamento em Elizabeth, Nova Jérsia.