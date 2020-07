de cobre em Tongguan, região de Mojiang, no sudoeste da China,

ejetos animais e outros agentes patogénicos perigosos para o ser humano. No teto, uma imensidão de morcegos.



Amostras de matéria fecal foram retiradas pelos cientistas e congeladas e enviadas para um laboratório para análise e armazenamento. O laboratório foi o Instituto de Virologia de Wuhan, onde viria a surgir o vírus da Covid-19 em 2020.



De acordo com o jornal britânico, a descoberta deste vírus foi abafada não havendo muitos dados sobre a mesma. No entanto, a tese de

da Organização Mundial da Saúde ir à China para investigar o que esteve na origem da pandemia.

Há oito anos, em 2012, seis homens entraram numa minacom sintomas respiratórios idênticos aos da Covid-19, tendo posteriormente três deles acabado por morrer. Os cientistas chineses descobriram nessa mesma mina um vírus semelhante ao coronavírus e têm-no mantido guardado num laboratório desde então.A história e a investigação são reveladas pelo jornal britânico Sunday Times. O grupo de cientistas deslocou-se à gruta em agosto de 2012, devidamente equipados, e relataram um cheiro nauseabundo no local, o chão coberto de dmestrado de um jovem médico chinês, cujo orientador era um especialista que trabalhava na unidade de cuidados intensivos onde foram tratados os homens infetados na mina, permitiu desvendar alguns dos dados que tinham sido abafados.Estes novos dados surgem dias antes