A partir do último sábado, e para evitar uma nova escalada de casos da Covid-19, o Governo de Espanha decretou um recolher obrigatório para os passeios na rua e a prática de desporto ao ar livre. Mas com uma exceção: municípios com menos de 5.000 pessoas não estariam regidos pelas mesmas regras porque, segundo o ministro da Saúde, Salvador Illa, "não seriam capazes de produzir ajuntamentos".

O que tem Cerceda, uma pequena cidade na Corunha à distância de pouco mais de duas horas de carro de Portugal, a ver com a medida? É que devido aos seus 5.001 habitantes - e por causa de apenas um vizinho -, o município será um dos 113 concelhos da Galícia com recolher obrigatório, em vez de pertencer aos mais de 200 concelhos galegos sem qualquer limite para sair à rua.

Pela diferença de apenas um habitante, todos os cinco mil residentes de Cerceda apenas poderão fazer passeios e desporto entre as 6h e as 10h e entre as 20h e as 23h, enquanto crianças terão permissão durante a tarde e os mais idosos terão acesso ao exterior nos períodos do fim da manhã e do fim da tarde.

"Em algum ponto se tinha de fixar a separação entre a flexibilidade e a restrição. Calhou ser os 5.000 e não temos outra opção que não adaptarmo-nos ao que determina o Governo", afirma ao jornal regional La Voz de Galicia o chefe da polícia de Cerceda, José Souto Bestilleiro.

Mas a realidade poderia ser diferente. A cidade da Corunha chegou ter menos de 5 mil habitantes há cerca de dois anos e, a 31 de dezembro de 2019 contava com 5.007 residentes. O último registo, a 3 de fevereiro, ditou que Cerceda teria 5.001 - um vizinho a mais que impede os outros cinco mil de sair à rua quando desejem.

Segundo o El Español, a medida deu até origem a rumores de notícias falsas nas redes sociais sobre uma morte em circunstâncias desconhecidas em Cerceda.

E Cerceda não é única nesta situação: segundo o La Voz de Galicia, pelo menos outros quatro concelhos galegos estão na mesma posição, em que superam por pouco a barreira dos 5.000 habitantes.

Esta segunda-feira, tal como em Portugal, também é sinónimo de levantamento de restrições, com a primeira fase de um plano de quatro partes para a reabertura de Espanha até ao final de junho. Para já é a vez de negócios como cabeleireiras e salões de beleza, ainda em serviços mínimos.

Na próxima fase, serão reabertos bares e restaurantes, até metade da sua capacidade, com a permissão de ajuntamentos de até 10 pessoas em espaços públicos.