A seca que está a assombrar os territórios entre o Zimbabué e a Zâmbia é já considerada a pior do século e tem vindo a reduzir a quantidade de água nas cataratas de Victoria Falls , uma das maiores atrações turísticas em África.As imagens desoladoras mostram que resta pouco mais que uma linha de água nas cascatas com cerca de 100 metros, património mundial da UNESCO Apesar de ser normal a redução da sua extensão durante os períodos de maior seca, este ano a situação agravou-se e o fluxo de água está a níveis tão baixos quanto os registados em 1995.O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, já afirmou que este é um "alerta gritante do que as alterações climáticas estão a provocar". Por outro lado, os cientistas mostram-se cautelosos e recusam tirar conclusões precipitadas. Os cientistas afirmam que não é certo que o "desaparecimento" das cataratas Victoria Falls, como as conhecemos, tenham ligação direta com as alterações climáticas.