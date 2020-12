Casal organiza casamento com 10 mil convidados em drive-thru

View this post on Instagram A post shared by Oceane Alagia (@oceanealagia)

Alhamdulillah acara akad nikah anakanda saya Tengku Muhammed Hafiz dan Oceane Alagia telah berjalan lancar pagi tadi.... Publicado por Tengku Adnan Tengku Mansor em Sábado, 19 de dezembro de 2020

Este casamento já não seria normal. Dado que o noivo é filho de um político malaio e antigo ministro Tengku Adnan. Mas em tempos de pandemia, o evento foi ainda mais excêntrico.Os noivos convidaram 10 mil pessoas para uma cerimónia drive-thru. Fora dos carros, os convidados ficaram limitados a 20, mas os noivos acabaram a saudar os restantes convidados que iam passando de carro, em Kuala Lumpur, capital da Malásia.As janelas dos carros tinham de permanecer fechadas, e eram apenas abertas para receberem a refeição embalada oferecida pelos noivos, Tengku Muhammed Hafiz e Oceane Alagia.O pai do noivo partilhou imagens da parada de carros na sua página do Facebook, com a legenda: "Disseram-me que já mais de 10 mil carros passaram por aqui esta manhã. Eu e a minha família estamos muito honrados. Obrigada a todos por compreenderem e aderirem a todos os procedimentos do drive-thru sem saírem do vosso carro."A parada demorou mais de três horas.A cerimónia aconteceu no domingo, um dia depois do pai do noivo ter sido considerado culpado num caso de corrupção de 410.772 euros. Foi condenado a uma multa e um ano de prisão.