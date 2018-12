Carro atropela dez pessoas em paragem de autocarro na Alemanha

Um morto e nove feridos após um condutor atropelar várias pessoas que estavam numa paragem de autocarro em Recklinghausen, a oeste da Alemanha.

Condutor atropelou várias pessoas que estavam numa paragem de autocarro em Recklinghausen, a oeste da Alemanha, perto de Dortmund.



De acordo com as autoridades alemãs, citadas pelo jornal Bild, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas.



"As primeiras indicações apontam para uma possível tentativa de suicídio do condutor", disse porta-voz da polícia. As autoridades ainda estão por apurar as causas do acidente.



Recorde-se que a Alemanha tem estado em alerta desde Dezembro de 2016, quando um homem ligado ao auto-proclamado Estado Islâmico roubou um camião, matou o condutor e irrompeu contra um mercado de Natal, matando mais de 11 pessoas e ferindo dezenas.