Camionistas envolveram-se em confrontos com a polícia no porto britânico de Dover ao tentar passar pelo canal da Mancha, depois de um bloqueio parcial decidido pela França para travar uma variante do novo coronavírus mais contagiosa.Paris e Londres chegaram a acordo esta terça-feira para que os camionistas que tenham um teste negativo ao novo coronavírus possam entrar nos ferries rumo a Calais, França.O governo britânico já enviou o exército para o local, mas gerou-se confusão entre os condutores sobre como conseguir os testes. Também avisaram que levaria tempo para fazer o trânsito fluir, o que afeta a via mais usada pelo Reino Unido para conseguir comida. Tudo isto ocorre a dias de o país abandonar a União Europeia.Grandes filas de camiões estão a bloquear o acesso ao Eurotúnel e às estradas rumo a Dover.Normalmente, entre 7.500 e 8.500 camiões viajam através do porto de Dover todos os dias, um volume que aumentou para 10 mil recentemente. Porém, entre a meia-noite e as onze da manhã desta quarta-feira, só passaram 45 camiões.