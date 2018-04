Não foram só as eleições norte-americanas e o Brexit os eventos políticos que a Cambridge Analytica tentou influenciar. A empresa criou um vídeo que associava o islamismo à violência de forma a levar os eleitores nigerianos a votarem num determinado candidato. Em 2015, o vídeo retratava um dos candidatos como apoiante da sharia (a lei baseada no islamismo), mostrando posteriormente imagens violentas e dizendo que o mesmo iria liquidar a oposição e negociar com extremistas muçulmanos.Num vídeo entregue ao Ministério Público e divulgado pelo jornal britânico The Guardian, podem ver-se imagens gráficas de violência ocorrida na Nigéria, no passado.O homem que denunciou as acções da Cambridge Analytica, Christopher Wylie, disse ao Ministério Público britânico que o vídeo foi distribuído na Nigéria com o único propósito de intimidar votantes. "O vídeo incluía conteúdo em que as pessoas estavam a ser desmembradas, pessoas a quem cortavam a garganta e a esvaírem-se em sangue numa valeta", descreveu o denunciante, acrescentando ainda: "Estavam a ser queimadas vivas. Havia uma mensagem incrivelmente anti-islâmica e mensagens ameaçadoras a retratar os muçulmanos como violentos".O vídeo foi mostrado pela Cambridge Analytica à AggregateIQ (AIQ), responsável por algumas das campanhas pró-Brexit. Segundo Wylie o nome de código para o documento era "o vídeo do homicídio".[O vídeo abaixo mostrado, editado pelo jornal The Guardian, pode conter conteúdo demasiado gráfico.]"A AIQ é a empresa que está bem no centro da campanha a favor do Brexit", disse Wylie ao MP britânico. "Isto mostra-os a trabalhar de perto com a Cambridge Analytica de forma a distribuírem material islamofóbico violento e divisivo que nunca devia ser associado a uma campanha eleitoral."A Cambridge Analytica foi contratada por um multi-milionário nigeriano para desenvolver uma campanha a favor do candidato cristão Goodluck Jonathan e contra o seu opositor muçulmano Muhammadu Buhari, que acabaria por vencer as eleições apesar do vídeo. Não há provas de que o político cristão tenha estado relacionado com o vídeo.O vídeo utiliza um tom hollywoodesco ao género de um trailer: "A chegar à Nigéria a 15 de Fevereiro de 2015... Escuro. Assustador. E cheio de incertezas. Sharia para todos. Como seria a Nigéria se a shaira fosse imposta por Buhari?", questiona-se o vídeo, adiantando posteriormente que o político iria certamente assinar um negócio com o grupo islâmico Boko Haram e que iria castigar "todos os que falassem contra o regime". O vídeo terminava com a mensagem: "Pode impedir este filme de se tornar uma realidade".