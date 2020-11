So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020





"Tão ridículo. Donald tem de trabalhar no seu problema de controlo da raiva, e depois ver um bom filme antigo com um amigo! Calma Donald, calma!" escreveu.









So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019



Esta não foi a primeira troca de palavras virtual entre os dois. Em setembro do ano passado, depois de um discurso emocionado de Greta perante líderes mundiais na cimeira sobre o clima da ONU, Donald Trump descreveu-a em tom irónico como uma "jovem muito feliz ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso". "Tão ridículo. Greta tem de trabalhar no seu problema de controlo da raiva, e depois ver um bom filme antigo com um amigo! Calma Greta, calma!".Esta não foi a primeira troca de palavras virtual entre os dois. Em setembro do ano passado, depois de um discurso emocionado de Greta perante líderes mundiais na cimeira sobre o clima da ONU, Donald Trump descreveu-a em tom irónico como uma "jovem muito feliz ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso".

"Calma Donald, calma". Greta Thunberg utilizou um antigo tweet que o presidente norte-americano dirigiu à ativista para reagir às tentativas de Trump de impedir a contagem dos votos nos Estados Unidos. A publicação já foi partilhadas mais de 420 mil vezes.As palavras da jovem foram uma referência àquelas que Donald Trump lhe dirigiu quando, em dezembro passado, foi eleita como Pessoa do Ano pela revista TIME. Nessa altura, o presidente dos Estados Unidos afirmou:Depois das palavras de Trump, Greta respondeu através do Twitter, alterando a biografia no seu perfil para as exatas palavras do presidente.Em outubro, a ativista sueca apelou ao voto em Joe Biden nas presidenciais norte-americanas. "Nunca me envolvo na política partidária, mas as próximas eleições norte-americanas superam tudo isso", escreveu a jovem de 17 anos. "Do ponto de vista do clima, está longe de ser suficiente e muito defenderam outros candidatos, mas enfim... Organizem-se e façam com que todos votem em #Biden", acrescentou.