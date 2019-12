Procuradores brasileiros encontraram fissuras numa barragem que retém resíduos e que é propriedade da empresa de minério de ferro Vale SA. A empresa é a dona da barragem que rebentou perto de Brumadinho, em janeiro, matando centenas de pessoas.

Os procuradores pediram à firma que contrate um auditor independente que analise a situação, mas esta não se comprometeu a isso.

A reportagem emitida no programa televisivo Jornal da Band conseguiu documentos sobre a barragem B-5 que pertenciam a procuradores do estado de Minas Gerais, através de um pedido baseado na liberdade de informação.

Durante uma reunião em outubro com os procuradores, a Vale não se comprometeu com a auditoria. Segundo a empresa, as fissuras "não têm mudado e não comprometem a estrutura". Três empresas têm a cargo a segurança da barragem, indicou a Vale, citada pela agência Reuters.

Ao programa televisivo, a Vale insistiu que as fissuras eram superficiais, não apresentavam riscos para a integridade da barragem e tinham sido reportadas ao regulador das minas do Brasil.

"De momento, o nível de segurança é apropriado como revelam a mais recente inspeção, levada a cabo por uma empresa independente em agosto de 2019, que confirmou a estabilidade da estrutura", indicou a Vale à Reuters.

A barragem B-5 fica junto à mina de Mutuca, e contém 11 milhões de metros cúbicos de resíduos, semelhantes aos libertados aquando da tragédia de Brumadinho. 93 pessoas estão na área de perigo imediato caso haja um rebentamento da barragem B-5.