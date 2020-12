Brasil anuncia plano de vacinação à Covid-19, mas sem vacinas nem datas

Após muita pressão, o governo brasileiro de Jair Bolsonaro finalmente divulgou esta quarta-feira o seu plano nacional de vacinação da Covid-19. Só que o plano não tem ainda data de começo da vacinação, nem sequer acordos fechados com farmacêuticas para a compra de vacinas do novo coronavírus.

A primeira versão do plano foi enviada no sábado ao Supremo Tribunal Federal, após pelo menos três pedidos de esclarecimento, mas mesmo assim surgiram várias dúvidas. Na apresentação, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o terceiro ministro neste cargo desde o início da pandemia, questionou a "ansiedade" em volta da cura da pandemia. "Para quê essa ansiedade, essa angústia?", disse no início da apresentação do plano.

O responsável disse ainda que o Brasil "tem a capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo" e que o país é o "maior fabricante de vacinas da América Latina".

No entanto, apesar de várias vacinas estarem em negociações, o governo de Bolsonaro não tem ainda qualquer contrato fechado com farmacêuticas e, por isso, não especificou qual será a vacina ou as vacinas que os brasileiros receberão primeiro.

No total, estarão envolvidas cerca de 350 milhões de doses, suficientes para vacinar 175 milhões de brasileiros. Entre as vacinas escolhidas estão a da Oxford e AstraZeneca, que está em produção e ensaios clínicos no Brasil e com a qual o Brasil tem encaminhada a compra de 100 milhões de doses até julho de 2021 e a encomenda de mais 110 milhões de doses até dezembro de 2021.

Existe ainda a encomenda de vacinas de 42,5 milhões de doses do consórcio internacional da Covax, mas que ainda não tem data. Nenhuma destas conseguiu ainda aprovação de reguladores para o seu uso e o ministro da Saúde apontou que a vacinação poderá começar apenas em março de 2021, depois de já ter apontado para os meses de janeiro e fevereiro o começo da vacinação.

O governo brasileiro tem ainda negociações abertas com outras farmacêuticas em que a vacina já está mais adiantada, como a Pfizer e BioNTech e a Moderna. E, apesar da guerra interna com a Coronavac, produzida em parceria com a chinesa Sinovac, a vacina está citada no plano de vacinação.

O Brasil apontou ainda a previsão de que a vacinação esteja concluída daqui a 16 meses, ou seja, abril de 2022, com os primeiros quatro meses a servirem para a imunização de todos os grupos prioritários e um ano para vacinar a população em geral.

O Ministério da Saúde brasileiro estimou que, para interromper a circulação do vírus, cerca de 60% a 70% da população precisa estar imune. "Desta forma seria necessária a vacinação de 70% ou mais da população (a depender da efetividade da vacina em prevenir a transmissibilidade) para a eliminação da doença", diz o plano de vacinação.