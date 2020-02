Eu falei: o que que faltou? Faltou uma mãe, uma avó que pudesse dar orientação para não começar a fazer sexo tão cedo. Qualquer pessoa com HIV é uma pessoa que, além do problema de saúde gravíssimo, que temos pena, é custoso para todo mundo", afirmou o presidente, queixando-se da imprensa de ter manipulado as suas declarações. "Vocês não podem continuar a agir assim, a estragar reputações. Eu quero conversar com vocês, mas não dá."



O gesto faz parte de uma série de ataques que o presidente tem feito aos jornalistas. No passado dia 6 de janeiro, o presidente disse que os jornalistas são "uma raça em extinção" e que deveria inscrever a profissão no instituto de proteção do ambiente brasileira (Ibama).







O presidente brasileiro Jair Bolsonaro despediu-se de uma conferência de imprensa este sábado com um manguito dirigido aos jornalistas que o esperavam do lado de fora do Palácio da Alvorada. "Vou dar um banana [manguito] para vocês, tá ok?", disse Bolsonaro, pondo imediatamente os braços na forma obscena. "Tchau aí."Segundo o vídeo divulgado pelo canal de YouTube Folha do Brasil, o presidente estava a justificar algumas declarações que fez em relação a uma jovem com HIV e nas quais destacou que os portadores eram custosos para o país.