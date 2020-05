Bolsonaro e as pressões a Moro: “Não vou esperar foder alguém da minha família”

gravação de uma reunião entre ministros em abril mostra alegadamente Jair Bolsonaro a levantar preocupações com investigações policiais em curso no Rio de Janeiro que visam familiares. No mesmo vídeo, exibido na terça-feira a um grupo de responsáveis envolvidos nas investigações, o presidente brasileiro ameaça demitir responsáveis da polícia e o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Relacionado Instagram avisa: post de Bolsonaro tem informações falsas Moro acusa Bolsonaro de ingerência:"Você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro"



De acordo com várias fontes que viram a gravação, o presidente brasileiro estava com receio de que a sua família estivesse a ser perseguida pela polícia do Rio de Janeiro. Assim, exigiu a Moro que substituísse o superintendente da Polícia Federal. Caso não o fizesse, Bolsonaro garantiu que

O juiz do Supremo Tribunal Federal a cargo da investigação, Celso de Mello, pediu ao procurador-geral da República que se pronuncie sobre o sigilo da gravação. Na terça-feira à noite deu um prazo de 48 horas a Augusto Aras para o fazer.

- Qualquer parte do vídeo que seja pertinente ao inquérito, da minha parte, pode ser levado ao conhecimento público. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2020

Numa altura em que o presidente do Brasil é suspeito de tentar interferir na Polícia Federal, umatrocaria o então diretor-geral, Maurício Valeixo, aliado de Sérgio Moro, e o próprio ministro.Aos jornalistas, esta terça-feira, o presidente brasileiro negou as versões sobre as suas declarações naquela reunião. "Não existem as palavras superintendente ou Polícia Federal". De acordo com as fontes que viram a gravação, Bolsonaro refere-se à Polícia Federal do Rio de Janeiro como "segurança do Rio".





No Twitter, Bolsonaro disse não se importar de revelar "qualquer parte do vídeo que seja pertinente ao inquérito".



A 2 de maio, Moro depôs por mais de oito horas, tendo dito que Jair Bolsonaro lhe pediu a troca do chefe da Polícia Federal carioca. O ex-ministro da Justiça afirmou ter recebido, através do WhatsApp, uma mensagem de Bolsonaro: "Moro você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro".