Bolsonaro despede ministro pela segunda vez numa semana

vice-chefe de gabinete Vicente Santini na sequência da polémica sobre o uso de um avião da Força Aérea do Brasil para voar de Davos, na Suíça, para Nova Deli. A viagem gerou intensas criticas e alegações de corrupção pela administração do presidente do Brasil.





Depois de várias críticas da opinião pública, Jair Bolsonaro admitiu esta quinta-feira que iria demitir definitivamente Santini.



De acordo com os meios de comunicação locais, o voo de Vicente Santini custou aos contribuintes brasileiros 740 mil reais (cerca de 157 mil euros).

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro despediu esta quinta-feira, pela segunda vez numa semana, oNa terça-feira, o presidente brasileiro demitiu Santini após ter voltado de uma visita de estado à Índia, para a qual requisitou um avião da Força Aérea para viajar sozinho, o que Bolsonaro considerou "completamente imoral". No entanto, na quarta-feira foi reconduzido para outro cargo no governo.