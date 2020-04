O Brasil tem neste momento 14.152 casos e 699 mortos.

Esta quarta-feira o número de mortos em Portugal aumentou para 380, tendo-se registado

35 vítimas mortais no País devido à

nas últimas 24 horas. O número de

infetados subiu para 13.141, um aumento de 699 casos comparativamente ao relatório da Direção-Geral da Saúde de terça-feira.



O número de mortes aumentou na ordem dos 10% novamente e o de infetados aumentou 5%. Houve ainda mais 12 pessoas que recuperaram. Ao todo, são 196.



1.211 pessoas encontram-se hospitalizadas, e 245 em unidades de cuidados intensivos. 5.903 pessoas aguardam os resultados dos testes laboratoriais.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública, no Brasil, anunciou hoje que morreu um bebé de cinco dias em Natal. Tinha coronavírus. Não são muitos os detalhes fornecidos oficialmente. O recém-nascido era prematuro de 30 semanas e tinha insuficiência respiratória - não sendo divulgado se fruto da doença Covid-19. Não há também ainda confirmação sobre como o bebé foi contagiado - a mãe aguarda o resultado do teste.É o segundo bebé a morrer com coronavírus no Brasil (e ambos no nordeste) esta semana. Na segunda-feira, foi anunciada a morte de uma menina de três meses em Iguatu, interior do Ceará. Segundo O Globo , "a criança foi encaminhada para um hospital a 30 de março com dificuldades respiratórias e faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e pneumonia. O exame que detectou o coronavírus foi feito no dia em que a criança faleceu, a partir de amostras de secreções."A menina já tinha ido ao hospital com sintomas de gripe e foi enviada para casa com "recomendação do uso de antialérgicos e vitaminas. Os pais firmaram que não suspeitaram da doença porque a menina apresentava problemas de saúde desde o nascimento, quando foi diagnosticada com Síndrome de Bartter - uma alteração nos rins que afeta a taxa de potássio no sangue."O jornal brasileiro relata ainda outro caso precoce - na mãe e no bebé. A mãe tinha apenas 28 aos e morreu de Covid-19, e o bebé está infetado.