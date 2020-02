Avião que partiu da Rússia para a Tailândia obrigado a regressar devido a racha na janela

Um avião Boeing 777 com 200 pessoas a bordo foi obrigado a regressar ao Aeroporto Sheremetyevo em Moscovo, de onde tinha partido esta sexta-feira, devido a uma racha na janela da cabine.



A racha foi detetada depois da aeronave, que tinha como destino Bangkok, na Tailândia, entrar no espaço aéreo do Cazaquistão, segundo o relatório apresentado.