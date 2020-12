Avião foi forçado a aterrar de emergência em autoestrada nos EUA

A carregar o vídeo ...

Um avião de pequeno porte foi forçado a fazer uma aterragem de emergência numa estrada do Minnesota depois de uma avaria no motor. A aeronave ainda acertou num carro, mas ninguém ficou ferido.Como mostra o vídeo divulgado pelo departamento de transportes local, o avião vai descendo e aterra na faixa do meio, batendo com uma das asas na separatória e com outra num carro.Nas redes sociais, o portal Unilad escreveu: "O motor do avião falhou completamente, levando o piloto a fazer uma aterragem de emergência numa autoestrada, que resultou num choque com uma carrinha. Felizmente, todos os envolvidos saíram sem ferimentos".