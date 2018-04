Avião do Chapecoense caiu por não ter combustível

O avião esteve com o modo de emergência accionado durante 40 minutos e a tripulação nada fez. Morreram 71 dos 76 passageiros. Relatório diz que acidente era evitável.

A Aeronáutica Civil da Colômbia apresentou esta sexta-feira as conclusões do relatório final de investigação sobre a queda do avião que transportava a equipa de futebol brasileira Chapecoense, a 28 de Novembro de 2016, e que faria 71 mortos. A investigação concluiu que a queda se deveu a falta de combustível, já que o combustível transportado não era suficiente para o voo entre Santa Cruz, Brasil, e Medellín, Colômbia, sem a escala prevista.



O relatório diz ainda que a tripulação soube dessa falha de combustível que se tornou fatal. Segundo o mesmo, 40 minutos antes de embater no chão, o avião já havia accionado o modo de emergência. A tripulação terá optado por ignorar os avisos e prosseguir viagem.



Quando os motores falharam, o avião foi a planar até atingir o solo.



A investigação demonstrou ainda que toda a tripulação era experiente e apresentava toda a documentação necessárias para o voo. No entanto, a companhia à qual pertencia o avião estava numa situação financeira precária: ordenados em atraso e má organização dos voos. O relatório avança ainda que a empresa não cumpria os requisitos das autoridades da aviação civil em relação ao abastecimento de combustível.