Avião com material médico para luta contra o coronavírus despenha-se na Somália. Seis pessoas morreram

Seis pessoas - o piloto, copiloto, engenheiro de voo, um piloto em formação e duas pessoas que trabalhavam para a companhia aérea - que estavam a bordo do aparelho morreram. Cinco corpos já foram recuperados.O ministro dos Transportes da Somália, Mohamed Salad, recusou comentar as causas do acidente, mas um ex-ministro da Defesa alega que uma testemunha do acidente disse que o aparelho parece ter sido abatido.Na zona onde o avião caiu, em Bardale, existe um núcleo do grupo terrorista Al Shabaab, que tem ligações à Al Qaeda. A Etiópia tem tropas em Baidoa e Bardale como parte de uma missão de manutenção da paz da União Africana. O porta-voz do exército etíope disse que não tinha conhecimento do acidente.