Aura cremou o que pensou ser o corpo da irmã. Semanas depois soube que estava viva

Em Guayaquil, no Equador, um dos maiores focos do novo coronavírus na América Latina e onde os hospitais ficaram assoberbados, Alba Maruri, de 74 anos, foi internada com febre e dificuldade em respirar. No mesmo dia, a irmã recebeu uma chamada a informar que Alba tinha morrido e cremou o que pensou ser o seu corpo. Dias depois descobriu que a irmã estava viva.

"Uma ambulância chegou com um médico, um psiquiatra e um assistente social. Pediram desculpa e disseram-me ‘a sua irmã está viva’", contou Aura, a irmã, citada pela Reuters. Um erro no hospital Abel Gilbert Ponton levou à troca de informação e Aura acabou por receber das autoridades de saúde um corpo desconhecido. O ministro da saúde local já garantiu que o caso está a ser investigado.

"Ficámos em choque. É um milagre de Deus o que aconteceu", disse Aura, que só pôde visitar a irmã este sábado devido às medidas de contenção. Agora, não sabe o que fazer à urna com as cinzas de alguém que não sabe quem é.

Este incidente retrata as dificuldades que o Equador enfrenta no combate à pandemia de covid-19, onde já foram registadas, oficialmente, 567 mortes e cerca de 23 mil casos de infeção. Há suspeitas de que o número de mortos possa ser muito superior e que muitas pessoas tenham morrido com o novo coronavírus antes sequer de terem sido testadas.