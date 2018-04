Passava um minuto das seis da tarde de 4 de Abril e o Sol estava quase a pôr-se. Saía para jantar quando uma bala o matou na varanda do motel Lorraine. Foi há 50 anos.

A aura de Dezembro de 1964, quando estivera em Oslo a receber o Prémio Nobel da Paz, já se tinha dissipado há muito. Ao embarcar no jacto azul e branco da Eastern Airlines de Atlanta para Memphis, a 3 de Abril de 1968, Martin Luther King (MLK) é o centro de todas as controvérsias. Tudo se agravara na última semana de Março quando lá estivera, na capital do Tennessee, à frente de uma manifestação que não podia ter corrido pior. Houve desacatos, pilhagens, confrontos e, no fim, muitos feridos e um morto, um miúdo de 16 anos, Larry Payne, que caiu sob as balas da polícia.



Perante um tal desastre, o líder dos direitos cívicos dos negros norte-americanos decidiu regressar a Memphis para liderar uma marcha pacífica. Nenhum dos seus mais próximos ajudantes concordava. Martin Luther King estava, aos 39 anos, num dos piores momentos da sua vida, segundo os mais próximos. O stress profundo, no qual alguns viam traços de depressão, era acompanhado por uma péssima alimentação, poucas horas de sono e um exagerado consumo de álcool. O FBI era uma presença constante a provocá-lo e outros líderes negros contestavam as suas estratégias.



A acompanhar o "doutor King" no avião para Memphis está o círculo íntimo: Andrew Young, Ralph Abernathy, Bernard Lee e a secretária e confidente, Dorothy Cotton. Nem a viagem é tranquila: uma ameaça de bomba obriga o avião a ser evacuado e a um atraso de uma hora. Aterram pelas 10h30 e são engolidos pelos media: querem saber se ele obedeceria à proibição de organizar qualquer marcha. Há polícias presentes, gritos e tensões com os militantes negros.



O foco de toda a agitação é uma greve dos trabalhadores do lixo, mais de mil homens e quase todos negros, para quem a morte de dois colegas esmagados por uma empilhadora foi a gota de água no copo cheio das condições de trabalho indignas. King vê este combate como uma nova etapa na sua luta, com as fronteiras raciais de certo modo já ultrapassadas. É por isso que lhe chama Poor People's Campaign, a Campanha dos Pobres.



A deslocação a Memphis é alucinante. Às 11h20, MLK está com a comitiva a instalar-se no motel Lorraine. Fica no primeiro andar, com Abernathy, no quarto 306, e ao meio-dia já está a caminho de uma reunião na igreja metodista do reverendo James Lawson. Diz-lhes que aconteça o que acontecer a marcha irá por diante. Sai antes das 14h30, com todos os seus movimentos seguidos pela polícia local e pelo FBI, e volta ao Lorraine para um almoço tardio com um grupo militante negro, os The Invaders, liderado por John B. Smith, mais apostado em acção armada do que em resistência pacífica. O almoço não chega a acontecer. No pátio, o xerife Cato Ellis entrega a King uma ordem de restrição ditada por supostas razões de segurança: não pode encontrar-se com ninguém.



Passa pouco das 15h quando chegam os advogados (seis) convocados para estudar a forma de combater esta ordem de restrição. Vão para o quarto 307 e ao fim de uma hora King sai e vai para outra reunião, com os The Invaders, para ouvir as suas queixas e exigências e tentar dissuadi-los de acções extremas.



A amante nada secreta

Ao fim da tarde chove e King sente-se doente, mal da garganta, por isso pede a Abernathy que vá no seu lugar a uma reunião com a Igreja de Deus em Cristo. Mas Abernathy descobre que há uma multidão à espera de King, e por isso telefona-lhe e pede-lhe que vá. O reverendo levanta-se da cama e põe-se a caminho, enquanto o seu braço-direito entretém os milhares de pessoas durante uma meia hora. É ovacionado quando entra - e faz o que seria o seu último discurso. Grita, agita-se, modula a voz. Acaba às 22h30, com a multidão em delírio.



O último discurso

MLK falou da morte um dia antes de ser assassinado

Um excerto de um total de 23 minutos

Não sei o que vai acontecer agora. Temos dias difíceis pela frente. Mas na verdade não me importa, porque estive no topo da montanha. E não me importa. Como toda a gente, gostaria de ter uma vida longa. (…) Mas isso agora não me interessa. Só quero cumprir a vontade de Deus. E Ele permitiu-me ir ao topo da montanha. E eu olhei. E vi a Terra Prometida. Posso não chegar lá com vocês. Mas quero que saibam esta noite que nós, como povo, chegaremos à Terra Prometida! E por isso estou feliz esta noite. Nada me preocupa. Não temo homem algum. Os meus olhos viram a glória da chegada do Senhor.

O mistério

Muitos autores continuam a apontar que James Earl Ray não tinha motivos palpáveis para cometer o crime, excepto ser racista e gostar de notoriedade; terá sido o bode expiatório de uma conspiração?

Quando regressam ao Lorraine, esperam-nos o reverendo A.D. King, seu irmão, e uma amiga, Georgia M. Davis, a primeira senadora negra da história do Kentucky - que é há meses amante de Martin Luther King (um segredo que não era segredo para ninguém próximo nem para o FBI). Ficam todos a conversar no quarto 207 até que Davis, 44 anos, cinco mais do que King, vai para o seu quarto, o 201. Ele segue-a. Regressaria ao 307 pelas 5 da manhã.A manhã no Lorraine é tensa entre o grupo de King - a secretária, Dorothy Cotton, furiosa com ele, anuncia que vai regressar imediatamente a Atlanta. O tribunal que vai decidir se a marcha é legal ou não está reunido (Andrew Young está lá a defender o caso) e eles aguardam. MLK almoça com Abernathy, vão discutindo estratégias, depois vai ter com o irmão ao quarto 201 e ligam os dois à mãe. Pelas 16h, Young entra no 201 com notícias animadoras do tribunal. Há boa disposição, até uma adolescente batalha de almofadas.King sobe ao seu quarto, para se arranjar para um jantar que lhes é oferecido pelo reverendo Samuel Kyles. O reverendo vai buscá-lo, às 17h50 bate-lhe à porta do quarto. Saem todos para a varanda. Um agente da polícia, Willie Richmond, observa-os com binóculos. Não é o único.A curta distância dali espreita James Earl Ray. Estava em Memphis desde a véspera, mas foi nesse dia que alugou o quarto 5B, com vista directa para o motel Lorraine, e pagou a renda inteira de uma semana, oito dólares e meio. Chegou num Ford Mustang branco e trazia na mala uma espingarda de longo alcance Remington. Tem 40 anos e viu-se condenado a 20 de prisão por roubo à mão armada no Missouri, fugiu e andou a monte cerca de um ano, indo do Canadá ao México, até ali chegar. A Remington Gamemaster com mira telescópica foi uma aquisição recente, no fim de Março, a um armeiro em Birmingham, no Alabama.A janela da casa de banho comum é a que tem a melhor vista sobre o Lorraine. É para lá que Ray vai, com a arma embrulhada, quando a sua vigilância é recompensada. Faltava pouco para as 18h dessa quinta-feira, 4 de Abril, quando, da sua janela, viu Martin Luther King sair do quarto. Na varanda, King pergunta a Jesse Jackson, que tinha chegado e estava no parque de estacionamento, por que raio não tinha posto uma gravata para o jantar. Os dois homens brincam. O motorista de King, Solomon Jones, também grita para cima: avisa o reverendo de que a tarde está a arrefecer e que é melhor ir vestir um casaco.Ray vê perfeitamente o rosto de Martin Luther King na mira telescópica. Aperta o gatilho. São 18h01.