Tudo começou há 15 anos, quando um sem-abrigo pediu a Dino Impagliazzo que lhe desse dinheiro para comprar uma sandes, à porta de uma estação de comboios em Roma. "Percebi que em vez do dinheiro para comprar a sandes, seria melhor eu fazer sandes para aquele homem e para os seus companheiros, e foi assim que começou a nossa aventura", apontou o agora conhecido como "chef dos pobres" à Reuters.





Três dias por semana, Dino e outros voluntários da Associação RomAmoR, a organização que o mesmo fundou para ajudar os sem-abrigo, fazem a ronda pelas mercearias e as pastelarias para recolher alimentos que os comerciantes queiram doar ao projeto. Depois, põem as mãos na massa na cozinha, preparando refeições para depois distribuirem nas ruas. Só não o faz nos restantes dias devido à idade, mas têm voluntários que o fazem por si.O projeto começou por ser ele e alguns amigos reformados dos serviços sociais italianos a distribuírem comida nas ruas, no entanto isto escalou para algo maior e a associação conta agora com mais de 300 voluntários e uma cozinha totalmente equipada que todos os dias cozinha centenas de refeições. São depois distribuídas em pontos estratégicos da cidade, como estações de comboio ou a Praça de São Pedro.

"Tentamos envolver mais e mais pessoas para que Roma se torne uma cidade onde as pessoas possam gostar umas das outras", continua Dino. "Chama-se solidariedade."