Just Andrey Arshavin riding a horse drunk after leaving a strip club pic.twitter.com/KlcCLmj0Jh — betclever (@bet_clever) 19 de dezembro de 2018





Segundo o Daily Mail, Arshavin saiu do Maximus de madrugada, "visivelmente embriagado", acompanhado de duas mulheres e um homem. Pouco tempo depois, foi fotografado a andar de cavalo pelas ruas da cidade.



De acordo com o jornal, o antigo extremo do Arsenal, de 37 anos, terá alugado o cavalo a um homem por 40 euros. As autoridades apareceram pouco tempo depois no local e detiveram o antigo jogador.

Andrey Arshavin, antigo internacional russo, foi visto nas ruas de São Petersburgo, na quarta-feira, montado num cavalo após ter abandonado um clube de strip.