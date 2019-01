Alerta em Espanha devido a papelinhos deixados por ladrões nas portas

por Miguel Anjos com Leonor Riso

A Guarda Civil Espanhola informou os seus cidadãos de uma nova tática empregue por ladrões para monitorizar os movimentos das suas futuras vítimas.

Alguns ladrões em Espanha começaram a colocar pequenos pedaços de plástico ou papel às portas das potenciais vítimas, para averiguar quando os seus "alvos" entram e saem de casa. De acordo com o jornal espanhol ABC, a Guarda Civil de Espanha já veio advertir os cidadãos para a situação.



"Viste uns inocentes pedaços de plástico ou papel colocados na tua porta? Não duvides (...) podem ser marcas que os ladrões deixaram para saber quando sais de casa", menciona a publicação da Guarda Civil no Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">¿Has visto unos inocentes trocitos de plástico o papel colocados en tu puerta? No lo dudes, <a href="https://twitter.com/hashtag/Llama062?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Llama062</a>, pueden ser marcas que han dejado los ladrones para saber cuándo sales de casa. ‍?? <a href="https://twitter.com/hashtag/SeguridadCiudadana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SeguridadCiudadana</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ServiryProteger?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ServiryProteger</a> <a href="https://t.co/aBl4xmmI0i">pic.twitter.com/aBl4xmmI0i</a></p>— Guardia Civil (@guardiacivil) <a href="https://twitter.com/guardiacivil/status/1082970241288724481?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de janeiro de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



É aconselhável inspecionar a porta de casa à saída e entrada, de modo a garantir que nada "estranho" se verifica. E claro, trancar sempre a porta à saída.