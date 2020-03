Alemão de 33 anos foi o primeiro caso de coronavírus na Europa

Um alemão de 33 anos pode ter sido o primeiro europeu a ser infetado pelo novo coronavírus, ou Covid-19, e o primeiro a transmitir a doença na Europa, de acordo com um relatório publicado na revista científica The New England Journal of Medicine.



O "Paciente 1", como é referido, foi registado na Alemanha a 24 de janeiro - um mês antes do primeiro caso em Itália -, de acordo com uma carta publicada a 5 de março.





A publicação vem assim contradizer inúmeros relatos de que o primeiro caso do novo coronavírus transmitido localmente na Europa teria sido registado em Codogno, na região da Lombardia, a 21 de fevereiro. A infeção deste cidadão alemão foi, inclusive, noticiada pelo jornal britânico The Guardian a 28 de janeiro, quatro dias depois de ter sido registado. Guardian descreveu, na altura, o caso como a "primeira transmissão de humano para humano do coronavírus, com epicentro na cidade chinesa em Wuhan, na Europa".