Alemanha prevê segunda onda de covid-19 e não exclui terceira

Haverá "com um alto grau de certeza" uma segunda onda de contágios de covid-19 na Alemanha, garantia dada pelo presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieiler. Alguns investigadores, inclusivamente, esperam uma terceira onda, ressalvando a importância de manter ativos os alertas de prevenção."Isto é uma pandemia e este vírus vai provocar a doença até que 60% ou 70% da população se infete", afirmou Wieiler em conferência de imprensa. Esta é a percentagem de infetados por covid-19 que Angela Merkel advertia em março que alcançaria a população alemã caso não fosse encontrada uma vacina.A Alemanha regista até agora quase 164 mil casos do novo coronavírus, dos quais 135 mil estão curados. Morreram quase sete mil pessoas no país, que mantém uma taxa de contágios baixa.

O país vai contribuir com 525 milhões de euros para a iniciativa comunitária que visa combater a pandemia e desenvolver uma vacina que esteja acessível a todos.

A chanceler alemã sublinhou que o novo coronavírus e os seus efeitos são globais e só podem ser superados com a cooperação global, realçando que a Alemanha terá uma "contribuição ativa".

O país prolongou até 15 de maio os controlos fronteiriços de tráfego terrestre, marítimo e aéreo com a Áustria, Suíça, França, Luxemburgo e Dinamarca.



Com Lusa.