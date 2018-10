Cidade francesa tornou-se a primeira europeia com mais de 200 mil pessoas a oferecer transportes públicos. Autarquia fala em resultados surpreendentes.

Dunkirk é uma cidade portuária em França que, há um mês, decidiu tornar os transportes públicos gratuitos. A decisão tem sido um sucesso e está a revolucionar a cidade de 200 mil habitantes – a maior de sempre na Europa a tornar grátis autocarros tanto para moradores, como para visitantes.

"A questão dos transportes públicos gratuitos está cheia de dogmas e preconceito mas pouca pesquisa [sobre os benefícios]. O pensamento que reina é que se algo é grátis não tem valor", disse o presidente da Câmara de Dunkirk, Patrice Vergriete, ao The Guardian, tendo revelado que algumas rotas tiveram um aumento de 50% do número de passageiros e outras uma subida de 85%. Anteriormente, explicou, 65% das viagens eram feitas de carro, 5% de autocarro e 1% de bicicleta.

As rotas de autocarros foram ampliadas, com faixas especiais e prioritárias no centro da cidade - a ideia foi primeiramente testada ao fim-de-semana e agora é aplicada todos os dias. A frota foi ampliada com a aquisição de 40 veículos (passando de 100 para 140), incluindo autocarros mais ecológicos que funcionam a gás natural. E passam a cada sete e dez minutos. Antes da medida entrar em vigor, a tarifa de bordo era de €1.40, sendo que os bilhetes representavam um total de 10% do orçamento dos transportes. A diferença passou a ser compensada por uma taxa sobre o comércio local e pelo próprio orçamento local, não sobrecarregando as famílias.

"O aumento de passageiros, desde que a nova lei entrou em vigor, surpreendeu-nos; agora precisamos de manter estes números. Pretendendo que as pessoas passem a olhar para os autocarros de maneira diferente", confessou o autarca, considerando que os passageiros passaram a ver o serviço público de transportes como algo que lhes pertence. "Estamos a reinventar o espaço público", atirou. "Antes o autocarro era para que não tinha escolha: o jovem, o velho ou o pobre que não tem dinheiro para ter carro. Agora, é para todos".

A decisão não recolhe apenas elogios. A União dos Transportes Públicos e Ferrovias de França (UTP) considera que a medida "podia vir a ser usada para passageiros com dificuldades económicas", mas apenas nesses casos. "Transportes totalmente gratuitos para todos os passageiros priva os transportes públicos de recursos necessárias para o desenvolvimento dos mesmos", disse Claude Faucher da UTP ao The Guardian.

Dunkirk é a maior cidade a tomar a decisão, mas não a única. Ainda assim, muitas não são gratuitas para visitantes ou o novo serviço está limitado em termos horários e de rotas. Segundo uma investigação da Universidade Livre de Bruxelas, em 2017 havia 99 cidades com redes de transportes públicos grátis: 57 na Europa, 27 na América do Norte, 11 na América do Sul, 3 na China e 1 na Austrália.