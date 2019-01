200 desaparecidos em rutura de barragem no Brasil

A carregar o vídeo ...

Pelo menos 200 pessoas desapareceram após uma barragem rebentar esta sexta-feira no Brumadinho, em Belo Horizonte no estado brasileiro de Minas Gerais, revelou o corpo de bombeiros.De acordo com o jornal Estadão, as informações preliminares apontam para a existência de "vários mortos". Também o vice presidente da câmara de Brumadinho, Leônidas Maciel, confirmou a uma rádio local a existência de vítimas mortais. Para já, não há informações oficiais.Recorde-se que uma rutura de barragem levou uma torrente de água a uma zona habitada em Brumadinho, no Belo Horizonte. De acordo com "O Globo", a Defesa Civil informa que "possíveis vítimas" e os moradores estão a ser retirados do local.A barragem pertencia à mina Feijão. As zonas atingidas pertencem à empresa Vale e à comunidade de Vila Ferteco. Em comunicado, a Vale, empresa mineira que detém a barragem, informou que a rutura ocorreu ao início da tarde desta sexta-feira, na barragem da Mina do Feijão, pedindo para que a população se mantenha afastada do leito do Rio Paraopeba."A Vale informa que ocorreu, no início da tarde de hoje, o rompimento de uma barragem na Mina Feijão, em Brumadinho. As primeiras informações indicam que os resíduos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco (...) A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens", refere o comunicado.