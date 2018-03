Esta quarta-feira, um mês após o tiroteio que matou 17 pessoas no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, milhares de alunos e professores de escolas e universidades norte-americanas abandonaram as salas de aula para, durante 17 minutos, protestarem contra a violência relacionada com armas de fogo nos Estados Unidos.

O número de minutos simboliza o número de pessoas que Nikolas Cruz, de 19 anos, matou no dia 14 de Fevereiro.

A greve, contra a falta de legislação na venda, compra e utilização de armas nos Estados Unidos, foi agendada para as 10h00 (14h00 em Portugal continental). Tendo em conta os diferentes fusos horários nos Estados Unidos, espera-se que a adesão aos protestos seja ainda maior.

Também a Viacom, detentora dos canais MTV, Comedy Central e Nickelodeon, anunciou a adesão às manifestações – ao longo desta quarta-feira, a programação dos canais será suspensa várias vezes durante 17 minutos, segundo o New York Times.

A organização dos protestos critica a presidência e o Congresso – que acusa de "inacção", pedindo "mais do que tweets, reflexões e orações em resposta à praga de violência com armas" e exigindo uma "reforma legislativa federal" para responder à crise existente.

"Não estamos seguros na escola e não estamos seguros nas nossas cidades e vilas. O Congresso tem de tomar acções significativas para nos proteger", escreveu a organização no seu site.