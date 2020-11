EUA ultrapassam 187 mil casos de Covid-19 num só dia

Os Estados Unidos registaram 187.095 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, quase mais 45 mil infeções que no dia anterior, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.De acordo com os números contabilizados pela instituição até às 20h de sexta-feira, hora local (1h deste sábado em Lisboa), o país acumulou mais de 10,7 milhões de casos desde o início da pandemia, contando ainda 244.217 mortos (1.596 só nas últimas 24 horas).O número de infeções nos Estados Unidos tem vindo a aumentar, superando os 120 mil por dia na última semana. Dois estados, Texas e Califórnia, ultrapassaram esta semana um milhão de casos desde o início da pandemia.Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocados pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (10.714.001).A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.294.539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.