SUDOKU (fácil), 22 de setembro 2025

22 de setembro de 2025 às 01:00
Paula Cordeiro
Urbanista

A repressão nunca é sustentável

Talvez não a 3.ª Guerra Mundial como a história nos conta, mas uma guerra diferente. Medo e destruição ainda existem, mas a mobilização total deu lugar a batalhas invisíveis: ciberataques, desinformação e controlo das redes.

