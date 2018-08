Polícia intercepta gato que levava cocaína para prisão russa

As autoridades russas apanharam um gato que carregava sete gramas de haxixe e anfetaminas na coleira.

Todos os dias acontecem histórias que são difíceis de acreditar, mas que são mesmo reais. Na Rússia, duas pessoas foram detidas após terem alegadamente usado um gato para levar drogas à prisão.



De acordo com o Ministério do interior russo, o felino foi apanhado a carregar na coleira sete gramas de haxixe e anfetaminas em Tula, a sul de Moscovo. O gato, que vivia no quintal da prisão, regressava ao seu dono, um dos prisioneiros.



As autoridades russas encontraram anfetaminas e marijuana sintética num apartamento do suspeito. Agora, os dois suspeitos podem apanhar 10 anos de prisão por posse de droga.