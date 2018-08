Oferece 250 mil euros a ladrão que lhe roubou Mercedes de 1,7 milhões

Thomas Rosier, dono de um concessionário de automóveis clássicos da Mercedes, garante que o seu Mercedes 300SL Gullwing de 1955 foi roubado de um hotel perto de Nürbrugring e está a oferecer 250 mil euros a quem o traga de volta, incluindo o ladrão!

"Caro ladrão, por favor devolve-me o meu carro. Pago-te 250 mil euros em dinheiro", afirmou o dono deste Mercedes, citado pelo jornal alemão Bild. Thomas Rosier não olha a esforços para recuperar o seu Mercedes 300SL "California Outlaw", que diz ter "imenso valor sentimental".

"O meu pai comprou-o em 1986. Três anos depois vendeu-o para construir uma cadeia de concessionários com os lucros. Comprei-o há dois anos atrás a um cliente dos Estados Unidos", afirmou Rosier à referida publicação.

Este Mercedes "asa de gaivota" está avaliado em 1,7 milhões de euros e é bastante fácil de identificar, já que conta com pára-choques integrados na carroçaria, luzes amarelas adicionais na grelha dianteira e um interior com pele de avestruz, já que o seu antigo dono tinha uma quinta de criação desse animal.

Todos estes detalhes acrescentam valor e exclusividade a este modelo mas fazem com que seja impossível de vender sem que Rosier lhe "apanhe o rasto". Por isso, este coleccionador receia que o ladrão o desmonte para vender as peças: "É quase impossível vender o carro completo no mercado aberto. Tenho medo que seja destruído para ser vendido às peças. Isso seria uma pena", terá dito Rosier à Polícia, segundo o "Bild".

O dono deste Mercedes criou um endereço de email para que quem encontre o carro possa entrar em contacto com ele: Theft300SL@Classic-sterne.de. "Desta forma podemos combinar a forma como chego ao carro e o ladrão chega até aos 250 mil euros. Independentemente de quem traga o carro, eu pago!", atira.