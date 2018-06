A vida de casado tem sempre alguns segredos, mas ninguém espera uma coisa assim. Joanne (nome fictício), australiana de 63 anos, passou décadas casada e sempre teve de fazer economias para dar o melhor aos filhos. Quando decidiu divorciar-se, devido a violência doméstica, visitou um advogado para perceber que percentagem dos bens do casal lhe pertenciam.Qual não foi a sua surpresa quando, ao pedir o divórcio, descobriu que o marido tinha... 15 propriedades. "O meu ex-marido dizia-me sempre que tínhamos pouco dinheiro e que tínhamos até de manter um orçamento para as compras no supermercado", contou ao site News.au. "Quando precisava de mais dinheiro para algo para as crianças ou para mim ele dizia-me que não havia mais, e que ou eu ou as crianças tínhamos de viver sem essa coisa. Até dizia que lutávamos para conseguir pagar as despesas básicas. Ele defendia que eu tinha de desistir de qualquer luxo e de fazer todos os possíveis para poupar dinheiro."O ex-marido de Joanne controlava as contas bancárias e dava-lhe uma semanada."Depois de nos separarmos, descobri que tínhamos 15 propriedade e contas bancárias com centenas de dólares", relatou."A primeira coisa que fiz depois de assinar o acordo foi ir ao cabeleireiro e pintar os cabelos grisalhos pela primeira vez", contou Joanne.