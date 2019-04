Residentes em Londres, a mulher e a criança foram ao Dubai, no mês passado, para marcar presença no funeral do ex-marido, de nome Pedro, e pai da filha que morreu de ataque cardíaco.



A autora do crime, que reside em Richmond, Inglaterra, esteve casada com Pedro durante 18 anos. Os dois chegaram a viver oito meses no Dubai, onde o português trabalhava, antes de regressar a Londres, em 2016. Dois meses depois, Pedro pediu o divórcio e voltou a casar com outra mulher passado pouco tempo.



Segundo a BBC, Laleh foi detida no passado dia 10 de março e está acusada de ter violado a lei do cibercrime. No Facebook, a britânica terá comentado um foto do ex-marido onde disse: "Espero que morras, seu idiota. Maldito sejas. Deixaste-me por este cavalo".



A lei de crimes cibernéticos dos Emirados Árabes Unidos dizem que uma pessoa pode ser presa ou multada se fizer declarações difamatórias nas redes sociais. Apesar de Laleh morar em Inglaterra, pode vir a ser penalizada porque a mulher do ex-marido vive no Dubai e fez a queixa.



Em declarações à BBC, a diretora executiva da "Detained in Dubai" disse que esta mesma organização e a agência do governo britânico que protege e promove os interesses britânicos a nível mundial, "Foreign and Commonwealth Office" pediram à queixosa para retirar a queixa, no entanto a mulher recusou.



Laleh, que disse estar magoada, admitiu ainda ter feito um segundo comentário: "Casaste com um cavalo, seu idiota".



O caso está a ser divulgado pela filha de Laleh, uma jovem de 15 anos, que regressou para o Reino Unido no dia da detenção. A mãe, britânica, aguarda julgamento no Dubai.

Uma mulher britânica pode vir a ser presa durante dois anos e ter de pagar uma multa de 58 mil euros depois de, há três anos, ter chamado "cavalo" à nova mulher do ex-marido, um cidadão português.O caso remonta a 2016 quando a britânica escreveu um comentário na rede social Facebook a insultar a mulher. Laleh Shahravesh, de 55 anos, foi detida no Dubai quando estava a entrar com a filha no país.