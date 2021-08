Abate de 154 gatos traficados gera indignação em Taiwan

As autoridades de Taiwan decidiram eutanasiar 154 gatos encontrados num barco e que se destinavam ao tráfico de espécies raras. A decisão motivada por "razões de segurança sanitária" acabou por motivar mais críticas do que elogios. Taiwaneses pedem multas mais pesadas para traficantes e leis mais humanizadas para lidar com estes animais.



O caso começou, quando na quinta-feira, as autoridades intercetaram um barco chinês a 40 milhas da costa do sul de Taiwan. Depois do despiste da covid-19, as autoridades entraram a bordo do barco de pesca e descobriram 62 gaiolas com gatos, incluindo azul russo, ragdoll, exótico persa-americano de pelo curto, e pelo curto inglês.



Os animais tinham um valor estimado de 305 mil euros.