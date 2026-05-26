El Hierro, um paraíso de águas tépidas

É a menos povoada (e a mais a sul) das ilhas das Canárias (cerca de 12 mil pessoas) e, nos últimos anos, tornou-se um santuário de sustentabilidade e ecologia. Reserva da Biosfera desde 2000, El Hierro tem cerca de 60% do território protegido, espécies únicas no planeta e a curta distância da costa podem ser testemunhadas erupções vulcânicas subaquáticas - em especial desde a crise vulcânica de 2011. É um pouco maior em área do que a ilha de São Jorge, nos Açores, e tem mais de 500 cones de vulcões, várias zonas de floresta e bosques de pinheiro e escarpas que intimidam.

Valverde é a capital, mas Frontera, El Pinar e La Restinga são outras localidades que merecem uma visita. Quem aqui chega, sabe ao que vem: caminhadas e mergulho são as principais atividades. A temperatura da água oscila entre 18 e 25 graus ao longo do ano e é comum encontrar por aqui atuns, meros, barracudas, tubarões, baleias, golfinhos e tartarugas. Diz-nos a história que El Hierro consta de mapas desde os tempos da Grécia antiga - antes de se pensar sequer no Meridiano de Greenwich, já a ilha estava referenciada como o Meridiano Zero.

Tenerife ou Gran Canária são os destinos de ligação aérea para chegar a este paraíso ecológico. Há voos a partir de Tenerife a cerca de €180 por pessoa, ida e volta (bintercanarias.com). Outra possibilidade é o ferry diário que liga o porto de Los Cristianos (em Tenerife) ao de La Estava (em Valverde). A viagem de ida e volta custa aproximadamente €81 por pessoa (ferryhopper.com).

Onde ficar?

São várias as opções de alojamento, para todos os gostos e carteiras. Uma delas é o curioso Hotel Punta Grande (quarto duplo a partir de €220/noite; hotelpuntagrande.org), considerado um dos mais pequenos do mundo. Existe desde 1830, já foi armazém de vinhos, fruta e água, sofreu uma reconstrução em meados da década de 70. Construído nas rochas de lava, fica mesmo em cima do mar, tem apenas quatro quartos e dispõe de um pequeno museu naval.

Outra opção é o Hotel Balneario Pozo de la Salud (quarto duplo a partir de €113/noite; hotelbalneariopozodelasalud.es), reconhecido pelos tratamentos com águas mineromedicinais, tem 22 quartos e vistas únicas. Fica junto a Sabinosa.