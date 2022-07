Um grupo de adolescentes junta-se para trabalhar num resort no Brasil durante as férias. Ao longo da série vivem paixões e dramas familiares, enquanto passam por um processo de auto-conhecimento.

Com a chegada do calor nada melhor do que uma série leve, com paisagens de praia e alto mar. Na Temporada de Verão, produzida pela Netflix, tudo se passa no hotel Maresia, numa ilha no Brasil.