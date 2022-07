Pratt, o agente sem memória

Matt Damon vestiu a roupa de Jason Bourne pela primeira vez em 2002, dando um abanão no cinema de ação. Talvez o modelo de herói de ação tivesse de mudar, fosse por causa da viragem do século ou do mundo pós-11 de setembro. Em Identidade Desconhecida, o primeiro filme da saga Bourne, criou-se uma pequena revolução com a ideia do superagente com um passado misterioso que o persegue em direção ao futuro, (quase) sozinho contra todos e capaz de lidar com qualquer adversidade. Fugia aos modelos criados até então e veio com uma força que até foi capaz de mudar a perceção à volta de James Bond: a versão Daniel Craig foi desenhada a partir do Bourne de Matt Damon.