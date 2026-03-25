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Stephen Colbert e o filho desenvolvem novo “O Senhor dos Anéis” para a Warner Bros.

O apresentador junta-se a Peter Jackson e Philippa Boyens num filme que recupera capítulos nunca adaptados de “A Irmandade do Anel”.

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Edição de 17 a 23 de março
Stephen Colbert e o filho desenvolvem novo “O Senhor dos Anéis” para a Warner Bros.
Tiago Neto 25 de março de 2026 às 15:01
Colbert, fã assumido do universo "O Senhor dos Anéis", trabalhará de peerto com Peter Jackson
Colbert, fã assumido do universo "O Senhor dos Anéis", trabalhará de peerto com Peter Jackson D.R.

A Warner Bros. anunciou que Stephen Colbert, apresentador do The Late Show, está a desenvolver um novo filme do universo de O Senhor dos Anéis, num projeto que assina ao lado do filho, o argumentista Peter McGee. A revelação foi feita através de um vídeo divulgado nas redes sociais do estúdio, em que  o próprio Peter Jackson surge a apresentar não só este novo capítulo, mas também o estado de desenvolvimento de The Hunt for Gollum, realizado por Andy Serkis e previsto para 2027.

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