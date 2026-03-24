HBO divulga a primeira imagem da série Harry Potter

Num estádio de Quidditch e com um manto de Gryffindor, a produtora mostrou a primeira imagem da série e promete novidades para quarta-feira.

A HBO mostrou a primeira imagem relativa à nova série televisiva que se passa no universo de Harry Potter e que deve estrear no próximo ano.

Numa publicação feita nas redes sociais, a HBO mostra uma fotografia de Dominic McLaughlin (que vai interpretar a personagem principal) a abandonar ou entrar num estádio e com um manto onde se lê "Potter" e o número 7. O jogo de Quidditch é entre a equipa de Gryffindor e possivelmente Hufflepuff, mostram os estandartes.

Na legenda da imagem pode ler-se: "Amanhã" seguido de um emoji de um raio, imagem associada ao feiticeiro criado por J. K. Rowling.

Os papéis interpretados pelos atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint na adaptação da saga ao cinema (em oito filmes) serão interpretados, na série televisiva que durará mais de uma década, respetivamente por Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron).

Aos comandos da série, que terá "mais de uma década de duração prevista", estão Francesca Gardiner, guionista, uma das produtoras executivas de Killing Eve e produtora consultiva de Succession e Mark Mylod, realizador e produtor executivo que trabalhou em séries como A Guerra dos Tronos, Entourage e Shameless antes de ganhar protagonismo pelo trabalho duplo que fez em Succession, realizando 16 episódios e assegurando a produção executiva de 37.

Sabe-se que Albus Dumbledore, o diretor da escola de magia e feitiçaria de Hogwarts, será interpretado, neste remake televisivo, pelo ator norte-americano de 79 anos John Lithgow, vencedor de seis prémios Emmy, dois Globos de Ouro e dois Tony, ator experimentado que na televisão foi já Winston Churchill na série The Crown e Arthur Mitchell na série Dexter, tendo-se destacado também recentemente como cardeal Joseph Tremblay no filme Conclave.

Já Severus Snape, outra personagem central na narrativa ficcional de fantasia de J. K. Rowling, será interpretado por Paapa Essiedu, ator britânico de 34 anos - e ator negro, ao contrário de Alan Rickman, que interpretou Snape na saga fílmica - que se projetou na série I May Destroy You (2020), entrou no episódio Demon 79, da série Black Mirror, e destacou-se na série Gangs of London, tendo também entrado em filmes como Um Crime no Expresso do Oriente (2017), realizado por Kenneth Branagh.

O papel de Rubeus Hagrid, outra figura importante da saga, ficou para o ator e comediante britânico Nick Frost, o de Minerva McGonagall, professora em Hogwarts, para Janet McTeer, o de Quirinus Quirrell para Luke Thallon e o de Argus Filch para Paul Whitehouse.