O "Refúgio" de Harlan Coben é um verão enigmático a descobrir na Amazon

As mais lidas GPS

Depois de várias das suas histórias terem chegado à Netflix, o intrigante universo do escritor Harlan Coben é agora levado para a Prime Video pela Amazon. Eis uma nova série com mistério, terror e adolescentes.

Verão que é verão precisa de uma história de terror-mistério que envolva adolescentes. A Prime Video apanhou-lhe o gosto, tem Cruel Summer no catálogo (a segunda temporada estreou há dias) e agora é a vez das histórias do escritor e criador de séries Harlan Coben entrarem no serviço da Amazon.