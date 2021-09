Cinco séries para falar de sexo... a rir

Sex Education fala abertamente de sexo na vida de adolescentes - com piada e muita instrução. A terceira temporada chegou no dia 17, à Netflix.

Aquando da sua estreia, no início de 2019, muito poucos esperariam que Sex Education se tornasse um sucesso comercial e crítico. Sim, o tema é chamativo; sim, meter no mesmo saco a vida sexual de adolescentes, numa escola, com a dos professores e funcionários, bem como com a dos pais, é meio caminho para chamar a atenção; mas tornar isso algo tão fluido, divertido, pertinente, atual e que satisfaz a cada episódio (embora seja difícil parar só num), é difícil. A terceira temporada deste fenómeno britânico na Netflix chegou a 17 de setembro à plataforma.